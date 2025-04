Tragedia nella notte: quattro giovani perdono la vita in un terribile incidente stradale

Un gravissimo incidente stradale ha spezzato la vita di quattro giovanissimi la scorsa notte, lungo la strada provinciale che collega Faggiano a Lizzano, in provincia di Taranto. La tragedia si è consumata intorno alle 2.30, nei pressi di una curva particolarmente pericolosa, nelle vicinanze della centrale Enel di Lizzano.

Le vittime sono Giovanni Massaro, 22 anni, di Torricella, operaio e conducente del veicolo; Paolo Marangi, 19 anni, studente di Sava, che avrebbe compiuto oggi gli anni; e due ragazze di appena 16 anni, Giorgia N. e Anita D.C., entrambe studentesse.

I quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Idea, quando – per cause ancora in fase di accertamento – l’auto ha perso aderenza e si è ribaltata più volte, finendo la sua corsa contro un albero. L’impatto è stato devastante: due passeggeri sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre gli altri due sono rimasti incastrati tra le lamiere. Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria sono intervenuti per liberarli, purtroppo per tutti loro non c’era più nulla da fare.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Stradale, oltre ai vigili del fuoco. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

L’intera comunità del Tarantino è sotto shock. Un dolore profondo attraversa le famiglie e i paesi d’origine dei ragazzi, uniti in un silenzio carico di incredulità e lacrime. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.