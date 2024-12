Calcio. Mutanda e l’U.S. Avellino insieme fino al 2027

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che Noah Zula Mutanda Kasongo ha sottoscritto con il club un contratto da calciatore professionista.

Tale vincolo avrà durata fino al 30 giugno 2027.

Nato il 21 giugno 2005 il calciatore tedesco, di origini congolesi, è arrivato all’Avellino per il settore giovanile dopo un percorso nei vivai di Schalke 04 e Napoli.

Nel suo percorso in biancoverde ha contribuito alla vittoria del campionato della formazione primavera 3 ed in questa stagione ha esordito in prima squadra collezionando 6 presenze nel girone C di serie C, con a referto un gol contro la Juventus Next Gen, ed una presenza in coppa italia di serie c.

La società augura a Noah un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno augurandosi che il suo percorso di crescita continui.