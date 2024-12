Mugnano – Annullata la “Giornata dello sport” delusione dei partecipanti

Sabato 28 dicembre, presso il campo sportivo di Mugnano del Cardinale, avrebbe dovuto svolgersi una giornata interamente dedicata allo sport, ma è stata annullata, su decisione dell’amministrazione comunale.

L’Asd Mugnano, l’Asd Mugnano 19, l’Asd Real Mugnano hanno espresso tutto il loro dissenso a mezzo social media, ribadendo che lo sport è unione e non divisione e che la politica dovrebbe rimanere fuori da certe dinamiche.

“Il nostro calcio non è politica, il nostro calcio è fatto di passione, sacrifici e soprattutto lealtà. Via la politica dal calcio”.

Auspichiamo che chi di dovere faccia luce sulla vicenda e che l’evento in futuro si possa svolgere, conclude la nota. (L.C.)