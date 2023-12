Quadrelle: Il comitato “Maio Saverio Fiore” vi invita a una serata indimenticabile per salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno con amore e unione.

Dopo un 2023 ricco di grandi eventi che hanno visto Quadrelle invasa da un’energia contagiosa, il Comitato Maio Saverio Fiore è pronto a tornare al lavoro con una serata indimenticabile per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2024 con il calore della comunità mandamentale.

Tra gli eventi più significativi del 2023, è impossibile dimenticare il maio, Gesù e Maria, così come la festa patronale di San Giovanni Battista, che ha coinvolto l’intera comunità. Ora, il presidente Antonio Spizuoco, insieme a tutti i membri, vecchi amici e appassionati, invita caldamente il popolo mandamentale, le associazioni mandamentali, i comitati, i sindaci e le amministrazioni comunali a partecipare al brindisi di fine anno nel suggestivo scenario del Castello degli Elfi.

L’evento, organizzato in collaborazione con Hollywood Animation, una delle migliori agenzie di animazione della Campania, trasformerà la palestra comunale di Quadrelle in un incantevole castello a tema natalizio. Gonfiabili XXL, giochi, trucco, spettacoli per bambini e sorprese per gli adulti saranno solo alcune delle attrazioni previste per una serata all’insegna del divertimento e della gioia.

In un gesto di generosità e solidarietà, l’iniziativa si propone di portare un sorriso a quei bambini e alle loro mamme che hanno perso il capo famiglia. Sarà possibile contribuire a riempire una “cassetta magica” con un piccolo contributo durante l’evento. Alla fine della serata, queste cassette magiche saranno aperte e consegnate alle famiglie dei bambini colpiti da questa dolorosa situazione, portando un po’ di magia e speranza nelle loro vite.

Per i più piccoli, oltre alle attrazioni già menzionate, saranno offerti zucchero filato, popcorn, palloncini e trucco per garantire una serata ancora più memorabile. Ma le sorprese non finiscono qui. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di portarsi a casa regali.

Il Comitato Maio Saverio Fiore, noto per il suo impegno e spirito festoso, promette un calendario 2024 ricco di emozionanti eventi e iniziative. Questa serata di fine anno non è solo un’occasione per chiudere il 2023 con stile, ma soprattutto per iniziare il nuovo anno con amore e unione, mettendo da parte gli errori passati e programmando un 2024 all’insegna dell’affetto reciproco.

L’invito è aperto a tutti, perché in questo brindisi di fine anno, Quadrelle siamo tutti noi: una comunità unita che celebra insieme la bellezza del passato e l’entusiasmo per il futuro.

(Andrea Salvatore Guerriero)