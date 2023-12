Avellino – Un turismo all’insegna dell’interattivita’.

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Avellino, e dell’assessorato al Turismo, per la valorizzazione del centro storico.

Da oggi e fino al 30 dicembre prossimo, dalle 17 alle 21:30, e la Vigilia di Natale dalle 15 alle 18, le meraviglie sotterranee di Avellino ospiteranno il primo museo immersivo gratuito del capoluogo.

Un esperienza assolutamente mozzafiato e da non perdere. Il turista avrà la possibilità

di visitare i cunicoli in un modo completamente nuovo, avendo l’impressione di viaggiare nei meandri della mente umana ed all’interno delle proprie emozioni. Sarà parte integrante del percorso, immergendosi completamente in un mondo di creatività, innovazione, interazione e emozionalità e interattività e coinvolgimento siano le parole chiave dei “musei del futuro”(Alessandro Siniscalchi).