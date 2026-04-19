“Quadrelle Futura Ufficializza la Candidatura di Paola Napolitano”

“Quadrelle Futura” rilancia e lo fa con una scelta precisa: puntare su esperienza immediatamente spendibile per il paese. In vista delle elezioni comunali, la lista civica ufficializza l’ingresso di Paola Napolitano, dottoressa in giurisprudenza e figura già pienamente inserita nei meccanismi amministrativi locali.

Otto anni in Consiglio comunale non sono un dettaglio, ma un percorso che le ha consentito di conoscere a fondo procedure, limiti e possibilità dell’azione pubblica. A questo si aggiunge il ruolo nel consiglio di amministrazione del Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A6, ulteriore tassello di un profilo costruito sul campo, dentro le dinamiche reali del territorio.

La linea della lista è chiara: nessun azzardo, ma una scelta mirata. «Conosce dinamiche, criticità e strumenti dell’azione amministrativa», ribadiscono i promotori, sottolineando la volontà di affidarsi a chi è già in grado di intervenire con efficacia, senza passaggi intermedi.

Una candidatura che viene rivendicata come un atto di responsabilità verso la comunità.