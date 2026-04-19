100 DI QUESTI GIORNI. Aurora D’Avanzo riceve il Santo Battesimo ad Avella

Oggi è un giorno di grande gioia ad Avella, dove la piccola Aurora D’Avanzo riceve il Santo Battesimo, primo importante passo nel suo cammino di fede. Un momento speciale, condiviso con la famiglia e le persone care, che si riuniscono per festeggiare con affetto e partecipazione.

Tra emozione e sorrisi, questo sacramento segna l’inizio di un percorso spirituale che accompagnerà Aurora nel corso della sua vita. Non mancano le parole dolci e piene d’amore della zia Sandra, che le dedica un pensiero speciale: sarà sempre al suo fianco per guidarla e proteggerla con tutto il suo affetto.

Una giornata luminosa, ricca di significato, che resterà nel cuore di tutti i presenti come un ricordo prezioso e indimenticabile.