“Figli” di Maurizio de Giovanni a Palma Campania

PALMA CAMPANIA (NA)- Il prossimo 22 aprile 2026, alle ore 18:30, il Teatro Comunale di Palma Campania ospiterà uno dei più importanti nomi del panorama letterario: Maurizio de Giovanni. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “Vincenzo Russo”, sarà dedicato alla presentazione del nuovo romanzo ” Figli – I bastardi di Pizzofalcone”.

Scrittore di fama internazionale, de Giovanni è anche autore televisivo, drammaturgo e sceneggiatore, noto per la sua capacità di mescolare il genere noir con la narrazione sociale. Giovanni torna ad esplorare i vicoli di Napoli con un’opera che va oltre il genere poliziesco. In “Figli”, l’autore scava profondamente nel complesso rapporto tra padri e figli, offrendo un’attenta introspezione psicologica che accompagna l’indagine dei poliziotti più

famosi del commissariato di Pizzofalcone.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Diletta Iervolino, che animerà il dialogo con l’autore per svelare i retroscena

della scrittura e le sfumature dei personaggi che hanno conquistato milioni di lettori e telespettatori.

” Siamo orgogliosi di portare a Palma un autore della caratura di Maurizio de Giovanni”, dice l’Assessore alla Cultura Elvira Franzese, Presidente dell’Associazione Culturale Vincenzo Russo. Questo evento rappresenta un momento centrale della nostra programmazione culturale, confermando l’impegno nel promuovere la letteratura e il dibattito d’autore sul nostro territorio”.

L’ingresso é libero fino ad esaurimento posti.