Grossi : “ Bisogna cogliere l’invito alla collaborazione di Picone”. “Nessuna realtà resti esclusa”.

E’ la sintesi della lettera dei ringraziamenti che il nuovo Presidente della Provincia ha inviato ai Sindaci , rilanciando l’Irpinia del 118 Comuni , la collaborazione istituzionale e la condivisione sui temi .

Non si puo’ non condividere lo spirito costruttivo che, fin dal momento della proclamazione, ha gia’ contraddistinto la Presidenza alla Provincia di Fausto Piccone. Lo stesso riferimento continuo ai territori e non alle forze politiche, dimostra la declinazione concreta e fattiva del nuovo corso, praticando il metodo dell’ascolto e della concertazione.

Le stesse dichiarazione da parte del Presidente Picone sui dossier aperti, in primis quello su Irpinia Ambiente, testimoniano la volontà di affrontare immediatamente i fronti piu’ caldi.

Tutto questo fa ben sperare e consente di lasciarci alle spalle la campagna elettorale.

A noi amministratori resta il compito di cogliere questa opportunità di dialogo e collaborazione istituzionale pensando al bene dei nostri territori facendo proposte concrete sia ai consiglieri provinciali che al Presidente Picone. Infine , in questi giorni come Vice Sindaco di Grottolella e amministratore ho avuto l’opportunità di sentire diversi Sindaci, Assessori e consiglieri irpini di ogni parte politica, con i quali non si esclude di formare un inter gruppo con lo scopo di presentare proposte o idee comuni per il rilancio effettivo delle nostre realtà.

Dott. Marco Grossi Vice Sindaco del Comune di Grottolella –