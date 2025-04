Provincia di Salerno, si vota per il nuovo presidente: sfida tra Vincenzo Napoli e Giuseppe Rinaldi

Urne aperte a Palazzo Sant’Agostino dove, fin dalle prime ore del mattino, amministratori e consiglieri comunali della provincia di Salerno sono chiamati a eleggere il nuovo presidente. Una tornata elettorale che arriva in seguito alla decadenza di Franco Alfieri, rimosso dopo l’arresto nell’ambito di un’indagine per presunti illeciti legati all’assegnazione di appalti pubblici.

Il quadro politico sembra già delineato: il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, sostenuto in modo compatto dal centrosinistra, è il grande favorito. La sua candidatura ha avuto l’effetto di ricompattare le fila del Partito Democratico, che ha messo da parte altre opzioni interne per convergere su una figura istituzionalmente forte e ben radicata.

Dall’altro lato, il centrodestra ha scelto di puntare sul sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ma i numeri sembrano giocare a sfavore. Il sistema di voto, che prevede un peso differenziato in base alla popolazione dei Comuni di provenienza degli elettori, avvantaggia infatti i candidati sostenuti dai grandi centri urbani.

Intanto, il Movimento 5 Stelle ha annunciato l’astensione, dichiarando di non riconoscersi in nessuno dei due sfidanti. Una scelta che sottolinea il clima di distacco rispetto a una competizione che, di fatto, si profila come già decisa.