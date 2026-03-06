Pro Loco Solofra: Bruno Pirolo eletto Presidente. Cosimato passa il testimone e assume il ruolo di Vicepresidente

L’Associazione Turistica Pro Loco Solofra A.p.s. annuncia il rinnovo delle cariche sociali con l’elezione del nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha eletto all’unanimità Bruno Pirolo alla guida dell’associazione a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate dal presidente Domenico Cosimato, che ha guidato la Pro Loco negli ultimi anni e che continuerà a far parte dell’organo direttivo assumendo il ruolo di Vicepresidente.

La decisione nasce dalla volontà di garantire continuità e stabilità ad un’associazione che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita significativa sotto molti aspetti: dal numero degli associati alle iniziative promosse, fino al ruolo sempre più centrale svolto nella vita culturale e sociale della città. La Pro Loco opera infatti per la promozione turistica, culturale e ambientale del territorio, organizzando iniziative, eventi e attività a beneficio della comunità e dei visitatori.

Nel comunicare il passaggio di consegne, Domenico Cosimato ha espresso gratitudine verso tutti i volontari e i soci che hanno contribuito alla crescita dell’associazione.

«Lascio la presidenza con grande emozione e anche con un po’ di dispiacere, perché la Pro Loco in questi anni è cresciuta tantissimo. Oggi è una realtà più strutturata, con molti più associati, con un numero sempre maggiore di eventi e con un impegno costante anche a supporto delle altre associazioni e dei cittadini. Proprio questa crescita comporta responsabilità e impegni sempre più importanti. Per ragioni professionali e personali, nei prossimi anni non potrei garantire la presenza e la dedizione che questo ruolo merita. Per questo ho ritenuto giusto fare un passo indietro e lasciare spazio a nuove energie, restando comunque al fianco della Pro Loco con spirito di servizio».

Il nuovo Presidente Bruno Pirolo, nel suo primo intervento, ha voluto ringraziare il Presidente uscente per il lavoro svolto e per il patrimonio costruito negli anni.

«Il mio primo pensiero e il mio ringraziamento più sentito va a Domenico Cosimato. Dire “grazie” è forse riduttivo per descrivere il lavoro svolto in questi anni. Domenico è stato il motore instancabile di una fase straordinaria per la nostra associazione, fatta di impegno, crescita e risultati importanti. Se oggi la Pro Loco Solofra è una realtà solida, dinamica e capace di incidere nella vita della comunità, lo dobbiamo in larga parte alla visione che ha saputo dare a questo direttivo.

La Pro Loco di oggi è il frutto di un percorso costruito nel tempo: dalle basi poste dal già presidente Argentino Giannattasio, fino al lavoro del direttivo che ha sostenuto la presidenza di Domenico Cosimato, contribuendo ad ampliare l’azione dell’associazione sotto molti aspetti — dagli eventi alle collaborazioni istituzionali e associative, fino alle attività sociali a servizio della comunità.

Per questo ho chiesto a Domenico di restare al mio fianco nel ruolo di Vicepresidente: la sua esperienza rappresenta una risorsa preziosa per proseguire con continuità il percorso di crescita intrapreso. Allo stesso modo ho chiesto ad Argentino Giannattasio di continuare a mettere a disposizione dell’associazione la sua competenza e la sua professionalità nel ruolo di segretario, e a tutto il direttivo di accompagnare questa nuova fase con lo stesso spirito di collaborazione e la stessa energia che hanno sempre caratterizzato l’ Associazione Turistica Pro Loco Solofra A.p.s.»

Il nuovo Consiglio Direttivo della Pro Loco Solofra è composto da:

Bruno Pirolo – Presidente

Domenico Cosimato – Vicepresidente

Alessandro Cientanni – Consigliere

Paolo D’Urso – Consigliere

Nicola Margarita – Consigliere

Argentino Giannattasio – Consigliere

Nel corso della prima riunione operativa sono state inoltre assegnate le principali deleghe organizzative:

Segretario: Argentino Giannattasio Tesoriere: Paolo D’Urso Delegato alla logistica: Alessandro Cientanni Direzione artistica: Nicola Margarita



Responsabile della comunicazione: Domenico Cosimato

Tra le priorità del nuovo direttivo vi sono il rafforzamento delle attività associative e l’avvio di nuovi progetti per il territorio. In particolare, la Pro Loco lavorerà a una nuova edizione dell’evento INDIVINO, con una veste rinnovata e nuove collaborazioni, e al progetto Pro Loco Young, pensato per coinvolgere attivamente le giovani generazioni nella vita associativa.

Grande attenzione sarà inoltre dedicata alla collaborazione con le altre associazioni cittadine per i progetti già posti in essere e al rilancio di iniziative identitarie della comunità, come “Rioniamoci”, il “Solofra Carnevale” e le altre manifestazioni che rappresentano momenti di forte partecipazione e condivisione per l’intera città, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Pro Loco come punto di riferimento e luogo di partecipazione per il territorio.

Il nuovo direttivo si prepara dunque ad affrontare un triennio ricco di sfide e opportunità, con l’obiettivo di continuare a valorizzare Solofra, le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale.

