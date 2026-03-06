Carburanti, prezzi in aumento nel Baianese: diesel vicino ai 2 euro al litro

Continuano ad aumentare i prezzi dei carburanti nei comuni del Baianese. Negli ultimi giorni diversi distributori della zona hanno aggiornato i cartelloni con cifre sempre più alte, con il diesel che in alcuni impianti sfiora ormai i 2 euro al litro.

Un rincaro progressivo che segue il trend nazionale e che, secondo gli analisti del settore energetico, è influenzato soprattutto dalle tensioni internazionali e dalle ripercussioni sui mercati petroliferi legate alla crisi nell’area del Middle East.

I prezzi nei comuni del Baianese

Dalle rilevazioni effettuate tra i distributori di Avella, Sperone, Baiano, Sirignano e Mugnano del Cardinale, emergono prezzi ormai molto simili tra loro.

Avella: diesel intorno a 1,95 €/l, benzina 1,73 €/l

Sperone (impianto Q8): diesel 1,87 €/l, benzina 1,71 €/l

Baiano (impianto Eni): diesel 1,90 €/l, benzina 1,76 €/l, GPL 0,65 €/l

Sirignano (impianto Energas): diesel 1,99 €/l, benzina 1,76 €/l, GPL 0,65 €/l

Mugnano del Cardinale: diesel circa 1,95 €/l, benzina tra 1,69 e 1,74 €/l

La media dei prezzi nell’area

Dai dati raccolti emerge una media nel Baianese pari a:

Diesel: tra 1,92 e 1,95 euro al litro

Benzina: tra 1,72 e 1,75 euro al litro

GPL: circa 0,65 euro al litro

Il confronto con la Campania

Secondo le rilevazioni regionali, la media dei carburanti in Campania si aggira attualmente intorno a:

Diesel: circa 1,90 €/l

Benzina: circa 1,73 €/l

Questo significa che nel Baianese i prezzi risultano leggermente superiori alla media regionale, in particolare per quanto riguarda il diesel.

Le cause dei rincari

Gli aumenti sono legati a diversi fattori internazionali, tra cui:

tensioni geopolitiche nel Medio Oriente

oscillazioni del prezzo del petrolio sui mercati globali

costi di trasporto e distribuzione

Se il trend dovesse proseguire nelle prossime settimane, non è escluso che anche nei distributori dell’area il diesel possa superare stabilmente la soglia dei 2 euro al litro.