Carburanti, prezzi in aumento nel Baianese: diesel vicino ai 2 euro al litro

Continuano ad aumentare i prezzi dei carburanti nei comuni del Baianese. Negli ultimi giorni diversi distributori della zona hanno aggiornato i cartelloni con cifre sempre più alte, con il diesel che in alcuni impianti sfiora ormai i 2 euro al litro.
Un rincaro progressivo che segue il trend nazionale e che, secondo gli analisti del settore energetico, è influenzato soprattutto dalle tensioni internazionali e dalle ripercussioni sui mercati petroliferi legate alla crisi nell’area del Middle East.
I prezzi nei comuni del Baianese
Dalle rilevazioni effettuate tra i distributori di Avella, Sperone, Baiano, Sirignano e Mugnano del Cardinale, emergono prezzi ormai molto simili tra loro.
- Avella: diesel intorno a 1,95 €/l, benzina 1,73 €/l
- Sperone (impianto Q8): diesel 1,87 €/l, benzina 1,71 €/l
- Baiano (impianto Eni): diesel 1,90 €/l, benzina 1,76 €/l, GPL 0,65 €/l
- Sirignano (impianto Energas): diesel 1,99 €/l, benzina 1,76 €/l, GPL 0,65 €/l
- Mugnano del Cardinale: diesel circa 1,95 €/l, benzina tra 1,69 e 1,74 €/l
La media dei prezzi nell’area
Dai dati raccolti emerge una media nel Baianese pari a:
- Diesel: tra 1,92 e 1,95 euro al litro
- Benzina: tra 1,72 e 1,75 euro al litro
- GPL: circa 0,65 euro al litro
Il confronto con la Campania
Secondo le rilevazioni regionali, la media dei carburanti in Campania si aggira attualmente intorno a:
- Diesel: circa 1,90 €/l
- Benzina: circa 1,73 €/l
Questo significa che nel Baianese i prezzi risultano leggermente superiori alla media regionale, in particolare per quanto riguarda il diesel.
Le cause dei rincari
Gli aumenti sono legati a diversi fattori internazionali, tra cui:
- tensioni geopolitiche nel Medio Oriente
- oscillazioni del prezzo del petrolio sui mercati globali
- costi di trasporto e distribuzione
Se il trend dovesse proseguire nelle prossime settimane, non è escluso che anche nei distributori dell’area il diesel possa superare stabilmente la soglia dei 2 euro al litro.