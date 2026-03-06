Futuro Nazionale, precisazione da Antonio Del Giudice: “Nessun coordinamento provinciale ad Avellino”

AVELLINO – In merito ad alcune notizie diffuse negli ultimi giorni da organi di informazione locali, arriva una precisazione da parte di Antonio Del Giudice riguardo alla struttura organizzativa del movimento Futuro Nazionale.

Nel comunicato stampa si chiarisce che non esiste attualmente alcun coordinamento provinciale di Futuro Nazionale, né nella provincia di Avellino né a livello regionale. La fase organizzativa del movimento, infatti, è ancora in corso e proseguirà fino all’assemblea costituente prevista per il prossimo mese di giugno.

La nota precisa inoltre che Sabino Morano non ricopre alcun ruolo di coordinatore o organizzatore all’interno del movimento, ma risulta essere semplicemente un iscritto, al pari degli altri aderenti.

Fino alla celebrazione dell’assemblea costituente, gli unici organismi attivi sul territorio saranno i comitati costituenti locali, che stanno progressivamente prendendo forma nelle varie aree.

Tra questi è in fase di attivazione il comitato costituente della Bassa Irpinia, che sarà operativo a partire da lunedì e che vede proprio Antonio Del Giudice tra i promotori.

Lo stesso Del Giudice ha inoltre fatto sapere di aver già informato il coordinamento del Sud Italia e i responsabili del movimento della necessità di chiarire la situazione, al fine di evitare equivoci e fornire una corretta informazione agli iscritti e ai cittadini interessati al progetto politico.