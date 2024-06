PRATA P.U., L’EX VICESINDACO BLASI E L’EX ASSESSORE PECE CRITICI NEI CONFRONTI DEL SINDACO DOPO IL CONSIGLIO COMUNALE

Con un lungo ed articolato post su Facebook– dimessisi lo scorso Marzo – non hanno esitato a confermare la loro posizione critica nei confronti del Sindaco Petruzziello e dell’Amministrazione comunale.

Nel riassumere gli argomenti trattati e le proposte fatte negli ultimi due Consigli comunali, i due Consiglieri hanno criticato aspramente la scelta del Sindaco Petruzziello di non ammettere all’ordine del giorno la loro mozione per la riduzione di TARI, il voto contrario alla mozione per la riduzione dell’Addizionale comunale IRPEF (la votazione è finita in parità ed è stato decisivo il voto contrario del Sindaco) e quella di bocciare alcuni emendamenti al bilancio presentati per destinare maggiori risorse per avere i vigili urbani a tempo pieno, al Forum dei Giovani e per la segnaletica stradale.

Tra i punti evidenziati nella comunicazione, la presentazione di interrogazioni a Sindaco e Giuntaper il mancato rispetto di alcune mozioni approvate all’unanimità dal precedente Consiglio in relazione alla diretta streaming della seduta, alla partecipazione al bando scuola della Regione Campania, sulla tardiva approvazione del Rendiconto di gestione, sulla mancata partecipazione a bandi ed avvisi pubblici e la mancata sottoscrizione del protocollo d’intesa per aderire alla DMO Welcome Irpinia.

Nel post anche la critica alla volontà del Sindaco di non aggiungere all’ordine del giorno la discussione sull’utilizzo dei fondi residui ex lege 219/81 e alla convocazione della seduta a sole quattro ore dal termine per la presentazione di una richiesta di finanziamento.