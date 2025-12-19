POLLENA TROCCHIA. Refezione scolastica, il Comune chiarisce: segnalazioni affrontate con tempestività e atti formali già avviati

È innegabile che ci siano stati disservizi nella refezione scolastica, ma è altrettanto vero che l’Ufficio Scolastico, in concerto con l’Amministrazione comunale, non è stato affatto fermo rispetto alle segnalazioni ricevute, sia formali che informali. Al ricevimento di lagnanze di genitori e insegnanti tramite messaggi WhatsApp e telefonate, l’Ente infatti aveva già inviato una prima pec di contestazione alla ditta affidataria del servizio, ribadendo la rilevanza dello stesso e l’impatto diretto sul benessere degli alunni, e invitando pertanto la ditta a provvedere con urgenza alla risoluzione delle criticità evidenziate. A questa prima pec ha fatto seguito una seconda, più dura e circostanziata, inviata mercoledì, a seguito di ricevimento di formale contestazione dell’istituto scolastico cittadino. Ciò, dunque, ben prima che sui social e sulla stampa comparissero diverse lagnanze rispetto alle mancanze rilevate sul fronte mensa scolastica – qualità e quantità del cibo, ritardi nella distribuzione dei pasti, gestione complessiva del servizio. «Oltre agli atti formali non è mai mancata, sull’intera vicenda, come è consuetudine di questa Amministrazione comunale e degli uffici municipali preposti, un’attenzione costante e una costante disponibilità all’ascolto delle giuste lamentele della cittadinanza, in orario lavorativo e non solo. È comprensibile l’agitazione dei genitori sulla questione e la volontà sacrosanta di ottenere il miglior servizio possibile per i loro figli, ma ciò non può giustificare ricostruzioni fantasiose e critiche ingenerose sulla questione, come quelle di chi parla di indisponibilità all’ascolto e stanze dei bottoni» hanno fatto sapere il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito e l’assessore delegato alla Pubblica Istruzione, Arturo Cianniello.