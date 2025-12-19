Nasce la nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania

È L’organismo unitario che riunisce Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza politica-istituzionale della professione a livello regionale e nazionale. Eletto Presidente l’architetto Emilio Franco

Il 19 dicembre, a Roma, si è svolta la seduta costitutiva che sancisce la nascita della nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania, organismo unitario che riunisce Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza politica-istituzionale della professione a livello regionale e nazionale.

La Federazione nasce per dare maggiore coesione ai territori, coordinare le iniziative e consolidare il ruolo degli architetti campani nel confronto con le istituzioni su governo del territorio, qualità dell’architettura e tutela del paesaggio.

Nel corso della seduta sono state elette le cariche istituzionali che prevedono una rotazione biennale per garantire la rappresentanza a tutti gli Ordini provinciali. Le cariche del primo mandato sono state affidate a Emilio Franco, Presidente, Vincenzo De Maio, vice presidente, Emmanuel Ruggiero, segretario e Tommaso Garofalo, tesoriere.

Alla presidenza della Federazione viene quindi eletto l’architetto Emilio Franco, attuale presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento, figura da tempo impegnata sul piano istituzionale, culturale e professionale, con una visione orientata al dialogo tra territori, alla qualità dell’architettura e al rafforzamento del ruolo pubblico della professione.

«La nascita della nuova Federazione – dichiara Franco – segna l’avvio di una fase nuova per gli architetti campani. Vogliamo costruire una rappresentanza autorevole, capace di parlare con una voce unica alle istituzioni regionali e nazionali. La Campania ha energie, competenze e una qualità professionale che meritano di essere valorizzate in modo unitario e concreto».

La Federazione, quindi, si propone come luogo stabile di confronto, coordinamento e proposta, capace di incidere sulle politiche territoriali, sui processi decisionali e sulle grandi sfide che attendono il sistema delle professioni tecniche.