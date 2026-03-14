Politano trascina il Napoli: rimonta sul Lecce e tre punti pesanti al Maradona

Sotto di un gol dopo pochi minuti, il Napoli reagisce nella ripresa e ribalta il Lecce con Hojlund e Politano. Decisivi i cambi di Conte, mentre nel finale paura per Banda.

Il Napoli soffre, va sotto ma alla fine trova la forza di ribaltare il Lecce e conquistare tre punti fondamentali nella corsa Champions. Al “Diego Armando Maradona” finisce 2-1 per gli azzurri, che dopo un primo tempo complicato cambiano marcia nella ripresa grazie alle mosse di Conte e alla qualità dei suoi uomini offensivi.

L’avvio è tutto di marca salentina. Il Lecce entra in campo con grande intensità e dopo appena tre minuti trova il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gallo, Siebert svetta più in alto di tutti e batte Meret. Il Napoli fatica a reagire e per gran parte della prima frazione non riesce a trovare varchi nella difesa organizzata della squadra di Di Francesco.

Gli azzurri provano a scuotersi soprattutto con Politano e Gilmour, ma le occasioni sono poche e il Lecce rimane compatto, chiudendo il primo tempo avanti nel punteggio.

La partita cambia però all’inizio della ripresa. Conte inserisce McTominay e De Bruyne per dare nuova energia alla squadra, e la mossa paga subito. Dopo pochi secondi Politano trova lo spazio sulla destra e serve in mezzo Hojlund che non sbaglia da pochi passi: è il gol dell’1-1 che riaccende il Maradona.

Il Napoli prende fiducia, alza il ritmo e costringe il Lecce ad abbassarsi. Dopo alcune occasioni arriva il sorpasso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva a Politano che al volo lascia partire un sinistro preciso che sorprende Falcone e firma il 2-1.

Nel finale gli azzurri controllano il match senza concedere grandi occasioni agli ospiti. L’unico momento di apprensione arriva a pochi minuti dal termine quando Banda accusa un malore e viene soccorso dallo staff medico prima di essere portato fuori in barella.

Il Napoli porta così a casa una vittoria preziosa, maturata con carattere dopo un avvio difficile. Il Lecce esce comunque dal Maradona con una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo.

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TABELLINO NAPOLI-LECCE

NAPOLI-LECCE 2-1

Marcatori: 3’ Siebert (L), 47’ Hojlund (N), 67’ Politano (N)

NAPOLI (3-4-2-1):

Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (72’ Mazzocchi), Anguissa (46’ McTominay), Gilmour, Spinazzola (72’ Gutierrez); Elmas (46’ De Bruyne), Alisson Santos (85’ Giovane); Hojlund.

All. Conte.

LECCE (4-3-3):

Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (79’ Ndaba); Coulibaly (46’ Gandelman), Ramadani, Ngom (85’ Fofana); Pierotti (79’ N’Dri), Stulic (59’ Cheddira), Banda.

All. Di Francesco.

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Siebert (L)

Espulsi: nessuno.