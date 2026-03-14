Marano, paura in strada: presunto tentativo di rapimento di una bambina. Indagini dei Carabinieri

Momenti di forte preoccupazione a Marano, nell’area nord della provincia di Napoli, dove i Carabinieri stanno indagando su un presunto tentativo di rapimento ai danni di una bambina avvenuto in via Barco, nella zona periferica della città.

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi delle indagini, la ragazzina si trovava in strada quando un’automobile si sarebbe avvicinata improvvisamente. Dal veicolo sarebbe stata aperta una portiera, circostanza che avrebbe fatto temere un tentativo di trascinarla a bordo dell’auto.

Per motivi ancora da chiarire, tuttavia, il piano non sarebbe andato a compimento e la bambina non sarebbe stata portata via. L’episodio ha subito allarmato la famiglia, che ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.

Sul caso stanno lavorando i militari della compagnia dei Carabinieri di Marano, impegnati a raccogliere elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.

Tra le prime ipotesi emerse nelle ore successive all’episodio era stata presa in considerazione anche la possibilità di un tentativo di furto del cellulare, ma al momento l’ipotesi che gli investigatori ritengono più plausibile resta quella del tentato rapimento.

Gli accertamenti sono tuttora in corso e non si esclude che possano essere analizzate eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, utili per chiarire definitivamente quanto accaduto.