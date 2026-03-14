Casal di Principe, donna sequestrata dall’ex compagno riesce a chiedere aiuto via WhatsApp: arrestato

CASAL DI PRINCIPE — Un messaggio inviato in silenzio, pochi secondi davanti allo schermo di un telefono e la speranza che qualcuno leggesse. È stato proprio un messaggio WhatsApp a salvare una donna che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata segregata in casa dal suo ex compagno a Casal di Principe, nel Casertano.

La vicenda è emersa quando la donna è riuscita a contattare un’amica chiedendo aiuto tramite chat. L’amica, compresa la gravità della situazione, ha immediatamente allertato la Polizia di Stato, permettendo l’intervento degli agenti del commissariato locale.

Quando i poliziotti sono arrivati nell’abitazione indicata nel messaggio, hanno trovato la donna chiusa all’interno dell’appartamento. L’uomo, però, non era presente al momento dell’arrivo degli agenti. Dopo averla messa in sicurezza, le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche dell’ex compagno.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, l’uomo avrebbe impedito alla donna di uscire di casa, spinto da una forte gelosia nonostante la relazione fosse ormai terminata. Un comportamento che, secondo gli inquirenti, si sarebbe trasformato in una vera e propria limitazione della libertà personale.

Poco dopo l’intervento degli agenti, l’uomo è stato rintracciato e arrestato mentre stava rientrando nell’abitazione. Su disposizione della Procura di Napoli Nord, è stato trasferito in carcere con l’accusa di sequestro di persona.

La donna, liberata dagli agenti, è stata assistita e ascoltata dagli investigatori, che stanno ora ricostruendo nel dettaglio l’accaduto per verificare se ci siano stati episodi analoghi precedenti. L’indagine resta aperta.