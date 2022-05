Play-Off – L’Audax Cervinara 1935 al completo contro il Napoli United

L’Audax Cervinara 1935 comunica agli appassionati di calcio e alla tifoseria Cervinarese che tutta la rosa sarà a disposizione di Mister Pasquale Iuliano in vista della sfida play-off contro il Napoli United allenato da Diego Armando Maradona Jr. Alle 16.30 di domenica pomeriggio allo Stadio Allegretto di Montesarchio, vista l’indisponibilità del “Canada Cioffi“, si giocherà il primo turno degli spareggi per la promozione in Quarta Serie, posticipato a causa del Coronavirus. Tutti i calciatori tesserati con il Cervo sono risultati negativi al test Covid-19 e sono pronti a difendere i colori ed il blasone dell’Audax. Oggi pomeriggio erano tutti presenti alla seduta d’allenamento per preparare minuziosamente la gara. L’Undici che scenderà in campo, alla caccia di un sogno, è pronto a dare il massimo e a sudare la Maglia. La società ricorda che il tagliando d’ingresso costerà 10 euro, mentre per le donne ed i piccoli tifosi under 16 la quota è fissata a 5 euro. Non saranno validi gli accrediti per questa importante gara. Infine, si invitano tutti gli appassionati di calcio a recarsi con un’ora di anticipo ai cancelli d’entrata dell’Allegretto di Montesarchio, struttura che ospita i Biancoazzurri. Viste numerose le richieste di tagliandi nelle ultime ore si prevede una buona presenza di pubblico. Cresce l’entusiasmo per questa Famiglia che ha allestito una squadra umile, giovane, compatta e ben messa in campo, capace di regalare emozioni ad una Piazza follemente innamorata dell’Audax Cervinara 1935.

