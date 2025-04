Pasquetta di sangue sulla Sorrentina: giovane perde la vita in un tragico incidente tra scooter e auto

Una tragedia ha segnato la serata di lunedì 21 aprile nella Penisola Sorrentina, trasformando un giorno di festa in un dramma indelebile. Intorno alle 20:30, in una zona collinare nei pressi del bivio tra Piano di Sorrento e Meta, lungo un tratto di strada tristemente noto per la sua pericolosità, si è verificato un violentissimo incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, due ragazzi viaggiavano in sella a uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente con un’automobile proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante: il conducente dello scooter, un giovane molto conosciuto e benvoluto a Meta, è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto.

Il passeggero, anche lui giovanissimo, è stato invece soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Sorrento, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. Sull’accaduto indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente tra le comunità di Meta e Piano di Sorrento, gettando nello sconforto amici, familiari e conoscenti del giovane deceduto. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo, amplificato dalla giovane età e dall’affetto che lo circondava.

Una serata che avrebbe dovuto chiudere con serenità e sorrisi la giornata di Pasquetta si è invece tinta di lutto. Ancora una volta, la strada si è presa una giovane vita, lasciando dietro di sé dolore, incredulità e una comunità stretta nel silenzio e nel cordoglio.