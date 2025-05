Parco del Fenestrelle, riparte l’iter per il rilancio: i sindaci uniti per una grande infrastruttura verde

Nuova linfa per il Parco intercomunale del Fenestrelle. I sindaci dei comuni di Avellino, Atripalda e Mercogliano — Laura Nargi, Paolo Spagnuolo e Vittorio D’Alessio — hanno annunciato la ripresa dell’iter amministrativo finalizzato alla messa in sicurezza e alla piena fruibilità di questa importante infrastruttura ambientale, che si sviluppa lungo il corso del torrente Fenestrelle attraversando diversi territori.

L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato dalla sindaca di Avellino, Laura Nargi, sul proprio profilo Facebook. Nargi ha sottolineato la volontà condivisa tra le amministrazioni coinvolte di restituire valore a un progetto strategico per la vivibilità urbana, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione turistica del territorio.

«Insieme ai colleghi Paolo Spagnuolo e Vittorio D’Alessio — ha scritto la sindaca — riattiveremo concretamente l’iter amministrativo per la messa in sicurezza e la piena fruibilità del Parco del Fenestrelle. In stretto contatto con gli uffici tecnici dei tre comuni, lavoreremo per sbloccare tutti i finanziamenti necessari a trasformare questa grande intuizione in un reale e concreto volano di sviluppo per le nostre comunità.»

Il progetto, che negli anni ha rappresentato un’importante visione di rigenerazione ecologica e di connessione tra città, prevede la riqualificazione delle aree verdi lungo il torrente, la creazione di percorsi ciclopedonali, e interventi per migliorare la sicurezza e l’accessibilità, rendendo il parco fruibile per famiglie, sportivi e visitatori.

Come annunciato dalla stessa Nargi, in quanto sindaca del comune capofila, sarà lei a interfacciarsi direttamente con la Regione Campania per snellire i procedimenti burocratici e accelerare l’accesso ai fondi regionali e nazionali destinati allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio.

«L’obiettivo è rendere il Parco del Fenestrelle sicuro, accessibile e fruibile nel più breve tempo possibile, attraverso interventi concreti e una visione condivisa.»

Un impegno che, nelle intenzioni delle amministrazioni, rappresenta un punto di svolta per il futuro dell’area urbana e per il rilancio di un patrimonio naturale a lungo trascurato ma ricco di potenzialità.