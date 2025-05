Flumeri, l’Amministrazione Comunale incontra la cittadinanza per un confronto nella Sala Consiliare.

Ieri sera, 4 maggio 2025, nella sala del Consiglio Comunale della cittadina ufitana, si è svolta un’assemblea pubblica promossa dall’Amministrazione Comunale per incontrare la cittadinanza flumerese. L’incontro aveva lo scopo di fare il punto sulla situazione del Comune di Flumeri, illustrando le iniziative avviate e gli obiettivi prefissati.

Erano presenti, oltre a un folto pubblico, il Sindaco Angelo Antonio Lanza, il suo vice Lello Masucci, gli assessori e i consiglieri comunali. I lavori sono iniziati con l’intervento del vicesindaco Masucci, che ha offerto una disamina delle attività svolte, sottolineando l’esigenza di un confronto più costante e diretto con i cittadini, in un’epoca in cui gran parte della comunicazione avviene sul web. Ha inoltre evidenziato la mancanza, in Consiglio Comunale, di un’opposizione istituzionale con cui confrontarsi.

Sono intervenute anche le assessore Angela Garofalo e Angela Masucci, le quali hanno illustrato il lavoro svolto negli ultimi anni nell’ambito delle rispettive deleghe.

Per dovere di cronaca, si ricorda che la richiesta di una assemblea pubblica era stata avanzata qualche mese fa dal Circolo ARCI di Flumeri, per discutere della Determinazione n. 81 del 03/02/2025, avente per oggetto: “Affidamento del servizio di supporto all’attività di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie dell’Ente alla società Archivia S.R.L.S. di Sant’Agata de’ Goti (BN). Annullamento in sede di autotutela”.

Nel suo lungo intervento, il Sindaco Lanza ha ripercorso tutte le fasi e le necessità che portarono l’Amministrazione Comunale ad affidare a una società terza — la Archivia S.r.l.s. — la riscossione dei tributi. È difficile riportare integralmente quanto esposto, sia per la complessità dell’argomento, sia perché si tratta di una serie di determinazioni succedutesi dal 2012 al 2024, con relativi importi. Lo stesso vale per gli interventi del pubblico.

Tra i vari aspetti sottolineati dal Sindaco, è emersa la necessità di distinguere tra la componente tecnica e quella finanziaria del problema: “I due aspetti — difficoltà finanziaria e tecnica — vanno considerati separatamente. La questione legata ad Archivia S.r.l.s. di Sant’Agata de’ Goti riguarda una percezione di somme maggiori rispetto all’attività realmente svolta, il che oggi comporta una riduzione materiale della nostra cassa. Ci ritroviamo con ruoli ancora da incassare e somme già versate, con un saldo negativo. Questo è l’aspetto finanziario. Il disavanzo, invece, non deriva direttamente da questo problema, ma da criticità pregresse, come l’errata imputazione del fondo di anticipazione, dei fondi in generale, e dei crediti di dubbia esigibilità. Particolarmente critico è anche il recupero dei crediti dall’Alto Calore.”

Riguardo ai tributi ancora da incassare, il Sindaco ha citato IMU e TARI, dovuti da cittadini e imprese, specificando che, nonostante i solleciti inviati per posta, alcuni non hanno ancora provveduto al pagamento. A tal proposito ha dichiarato: “Mi sento di rassicurare la comunità sul fatto che, almeno per il momento, non saranno necessarie misure straordinarie. Tuttavia, chiedo un piccolo sacrificio anche a chi lavora per il Comune, in particolare alle imprese che forniscono servizi, affinché possano attendere i pagamenti con un po’ di pazienza, come eravamo abituati a fare entro 30 o 40 giorni. C’è bisogno di tempo per incassare e poter onorare gli impegni.”

Per quanto riguarda la situazione con la società di recupero crediti Archivia S.r.l.s., dal dibattito è emerso che il Comune di Flumeri ha già avviato tutte le azioni di tutela necessarie, presentando una denuncia-querela alla Procura Generale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di Benevento. Il Sindaco ha inoltre rilasciato dichiarazioni alla Guardia di Finanza.

La situazione, dunque, si presenta complessa e richiede tempo per essere chiarita e risolta. L’assemblea si è conclusa con la replica del Sindaco ad alcuni interventi del pubblico presente in sala.

– Carmine Martino