Palma Campania celebra le donne: presentazione del libro tra storia, diritti e musica

Il 10 aprile 2026 alle ore 18:00 presso il circolo Tenente Carbone di Vico di Palma Campania și terrà la presentazione del libro “Storie del passato, Voci del presente” , una pubblicazione di dieci professioniste ( giornaliste, docenti, psicologhe etc) che hanno voluto parlare di 10 donne straordinarie del passato con una biografia d’eccezione e con una scelta di vita straordinaria che ha avuto un esito nel presente dando esempio per quelle che sono oggi i diritti delle donne e la libertà personale. Con il patrocinio della Comune di Palma Campania e grazie all’interesse della prof. Adelina Mauro, alla presentazione del libro sarà presente una delle autrici Antonietta Sorrentino ( docente autrice cantante giornalista) che allieterà la serata parlando del dell’opera, del personaggio del passato che ha scelto di raccontare , e accennando qualche la brano dell’epoca. Saremo onorati anche di avere la professoressa Michela bonagura come relatrice. All’occasione avremo il patrocinio del Comune di Palma Campania, la presenza del signor sindaco nello Donnarumma, la prof Franzese come assessore alla cultura e contemporaneamente vicesindaco della giunta comunale, e soprattutto la presenza della prof Adelina mauro che è stata la promotrice e le organizzatrice dell’evento. Questa sarà una delle prime attività con la presenza del nuovo presidente dell’associazione nominato recentemente insieme al nuovo gruppo quel che costituisce il consiglio direttivo dell’associazione. Le persone tutte sono invitate a partecipare a questa esclusiva presentazione con ingresso libero.