BAIANO. Sicurezza stradale, protesta dei residenti: “Via Calabricita dimenticata, serve subito il senso unico”

Cresce la protesta dei residenti di via Calabricita (prolungamento di via Malta), che denunciano da tempo una situazione di forte disagio e pericolo legata alla viabilità.

Secondo quanto riferito dagli abitanti, la strada è priva di marciapiedi e questo costringe le famiglie a convivere quotidianamente con rischi per la sicurezza. “Parcheggiamo le auto fuori dalle abitazioni per proteggerci – spiegano – perché senza queste barriere sarebbe pericoloso anche uscire dalle nostre proprietà”.

I cittadini lamentano inoltre la mancanza di interventi da parte dell’amministrazione comunale, accusata di non aver dato seguito alle numerose segnalazioni avanzate nel tempo.

Al centro della richiesta c’è l’istituzione di un senso unico dalla Nazionale, ritenuto fondamentale per migliorare la circolazione e ridurre i pericoli. Una proposta che, secondo i residenti, non ha ancora trovato risposta, nonostante altre modifiche alla viabilità siano state recentemente introdotte in zone limitrofe.

“Non ci sentiamo cittadini tutelati – affermano – mentre per altri tratti di strada sono stati adottati provvedimenti, anche definiti sperimentali, che rischiano di diventare permanenti”.

I residenti chiedono quindi un intervento immediato e l’attivazione di un senso unico anche in via Calabricita, almeno in forma sperimentale, per verificare concretamente i benefici sulla sicurezza.

Non si escludono ulteriori forme di protesta qualora la situazione dovesse restare invariata.