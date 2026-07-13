AVELLA. Incendio in un fondo rustico in via San Nazzaro: evitato il propagarsi delle fiamme grazie al tempestivo intervento della Comunità Montana Partenio

Un incendio è divampato nelle scorse ore in un fondo rustico adiacente a via San Nazzaro, dove le fiamme hanno rapidamente interessato la vegetazione secca presente nell’area.

Il rogo, favorito dalle alte temperature e dal materiale facilmente infiammabile, ha generato momenti di preoccupazione per il rischio che potesse estendersi ai terreni circostanti e provocare danni ancora più gravi.

Sul posto sono intervenuti con tempestività gli uomini della Comunità Montana Partenio, impegnati nelle attività di antincendio boschivo, che hanno lavorato per circoscrivere e spegnere le fiamme.

Grazie al loro rapido intervento, l’incendio è stato domato prima che potesse propagarsi ad altre aree, scongiurando conseguenze più serie.

L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sul rischio incendi durante il periodo estivo, quando il caldo intenso e la presenza di sterpaglie e vegetazione secca rendono il territorio particolarmente vulnerabile.

Non si registrano feriti né danni a persone o abitazioni. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.