Pollena Trocchia, al vicesindaco Francesco Pinto la delega alle politiche abitative in Anci Campania

L’incarico arriva nell’ambito dell’organizzazione della squadra di governo dell’Associazione.

Nell’ambito dell’organizzazione della squadra di governo di Anci Campania è stata conferita a Francesco Pinto, vicesindaco del comune di Pollena Trocchia, la delega alle politiche abitative. L’incarico, come hanno sottolineato dalla sezione campana dell’Associazione nazionale che rappresenta i comuni italiani, è finalizzato a promuovere iniziative e azioni volte a supportare gli enti locali nella definizione e nell’attuazione delle politiche abitative, favorendo il confronto istituzionale e la condivisione di strumenti e buone pratiche per rispondere al crescente fabbisogno di alloggi e garantire il diritto alla casa. Francesco Pinto, già componente del Comitato Esecutivo di Anci Campania da novembre 2024, ha ricevuto nelle scorse ore la delega tematica dal presidente Francesco Morra ed ha così commentato: «Sono molto orgoglioso per la carica conferitami, in quanto quello delle politiche abitative rappresenta un ambito strategico sul quale Anci Campania intende rafforzare il proprio impegno. Con dedizione e spirito di servizio cercherò di offrire le mie competenze per favorire la rappresentanza delle esigenze dei territori presso le istituzioni competenti, con l’obiettivo di agevolare il soddisfacimento di quello che è tra i diritti primari di ogni cittadino e, attraverso esso, promuovere comunità locali coese, forti e sostenibili». «Congratulazioni al nostro vicesindaco Francesco Pinto per la delega assegnatagli e auguri di buon lavoro. Farsi rappresentante sul tema delle politiche abitative delle esigenze, delle criticità e delle ragioni dei comuni della nostra regione, non è lavoro da poco, eppure è fondamentale perché riguarda un diritto inviolabile dell’uomo ma attiene anche al contrasto del disagio residenziale, alla rigenerazione urbana e al recupero del patrimonio abitativo esistente» ha detto, commentando la notizia, il Sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.