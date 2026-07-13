MUGNANO DEL CARDINALE. Tragedia sulla Flacca, muore in moto Andrea Daniele D’Ambrosio: gravemente ferita la fidanzata

Doveva essere una domenica di mare e relax, ma si è trasformata in una tragedia. Un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di domenica lungo la Strada Regionale Flacca, tra Sperlonga e Gaeta, costando la vita ad Andrea Daniele D’Ambrosio, 32 anni, residente a Mugnano del Cardinale.

Il giovane viaggiava in sella alla propria moto insieme alla fidanzata, quando, poco dopo le 11, all’uscita della galleria Capovento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un’autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto. L’impatto è stato violentissimo.

Per il 32enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gravissime, invece, le condizioni della fidanzata, una giovane di 28 anni, trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La ragazza è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico eseguito da un’équipe multidisciplinare composta da chirurghi, anestesisti, medici della rianimazione, infermieri e personale sanitario, in stretta collaborazione con il Centro Trasfusionale. Al termine dell’operazione è stata ricoverata in prognosi riservata, ma le sue condizioni vengono definite stabili.

Ferito in modo lieve anche il conducente dell’autovettura coinvolta nello scontro, ricoverato presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia con una prognosi di dieci giorni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Formia, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti, la Strada Regionale Flacca è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando notevoli rallentamenti alla circolazione in una giornata caratterizzata dall’intenso flusso di turisti diretti verso le località balneari.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma di Andrea Daniele D’Ambrosio è stata trasferita presso l’obitorio del cimitero di Fondi, dove resterà a disposizione degli inquirenti per gli adempimenti previsti.

La notizia della morte del giovane ha profondamente colpito la comunità di Mugnano del Cardinale, dove Andrea era molto conosciuto, lasciando sgomento e dolore tra familiari, amici e conoscenti.