Controlli dei NAS tra Salerno, Avellino e Benevento: sospensioni, sequestri di alimenti e multe per 10 mila euro

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno, impegnati in un’intensa attività di verifica nelle aree della movida e nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento.

L’operazione, finalizzata a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza alimentare, ha interessato ristoranti, bar, pub, stabilimenti balneari, strutture ricettive, aziende agricole e attività commerciali del settore alimentare, facendo emergere numerose irregolarità di carattere igienico-sanitario e strutturale.

Battipaglia: sospesa l’attività di uno stabilimento balneare

A Battipaglia i militari hanno riscontrato diverse criticità in stabilimenti balneari, hotel, bar, pub e ristoranti. In uno stabilimento balneare è stata disposta la sospensione dell’attività di ristorazione a causa di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali.

Nel corso dell’ispezione sono stati inoltre sequestrati sei chilogrammi di prodotti ittici decongelati e contestata una sanzione per violazioni delle procedure previste dal sistema HACCP.

Altri esercizi sono stati destinatari di diffide e prescrizioni per carenze igieniche, difetti strutturali e mancata indicazione degli allergeni nei prodotti somministrati.

Altre irregolarità nel Salernitano

Nel resto della provincia di Salerno i controlli hanno portato alla sospensione di un supermercato nel capoluogo, del deposito alimenti di una gelateria nel Cilento e di un’azienda agricola nella Piana del Sele, dove i NAS hanno sequestrato circa un quintale di alimenti congelati.

Provvedimenti di diffida e prescrizioni hanno interessato anche agriturismi, strutture alberghiere, stabilimenti balneari e una gelateria della Valle dell’Irno. Presso un allevamento di trote sono stati inoltre effettuati campionamenti destinati alle analisi microbiologiche.

Controlli anche in Irpinia e nel Sannio

In provincia di Avellino, i Carabinieri del NAS hanno impartito prescrizioni e diffide nei confronti di una gelateria e di un’azienda agricola, dove sono state riscontrate diverse irregolarità igienico-sanitarie.

In provincia di Benevento, invece, è stata disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un’altra struttura ricettiva è stata diffidata per le anomalie emerse durante le verifiche.

Oltre un milione di euro il valore delle attività sospese

Complessivamente, il valore delle strutture e delle attività sottoposte a sospensione supera un milione di euro. Durante l’operazione sono stati inoltre sequestrati alimenti ritenuti non conformi e contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.000 euro.

L’attività dei NAS proseguirà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e assicurare ai consumatori alimenti sicuri e servizi conformi agli standard previsti dalla legge.