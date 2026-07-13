Baiano: Antonio Frezza celebra i suoi 70 anni

Un traguardo importante, da vivere circondato dall’affetto delle persone più care. Antonio Frezza, di Baiano, festeggia oggi il suo 70° compleanno, una ricorrenza speciale che merita di essere celebrata con gioia e gratitudine.

A lui giungono i più affettuosi auguri da parte della figlia Assunta, del genero Raffaele e degli amati nipoti Annamaria e Francesco, che hanno voluto dedicargli un pensiero carico di affetto:

“Grazie per avermi insegnato a camminare e per avermi sostenuto ogni volta che sono caduto. Sei il mio punto di riferimento e la mia guida più sicura.”

Parole semplici ma profonde, che raccontano il legame speciale che unisce Antonio alla sua famiglia e il ruolo prezioso che ha sempre ricoperto con amore, saggezza e disponibilità.

Tanti auguri ad Antonio Frezza per questo importante traguardo, con l’augurio di trascorrere una giornata ricca di serenità, salute e felicità, circondato dall’affetto di tutti i suoi cari.