AVELLA. Teresa Pecchia, detta “Pierina”, festeggia 90 anni: gli auguri della sua famiglia

Una giornata di grande gioia e di emozioni per la signora Teresa Pecchia, conosciuta da tutti come Pierina, che celebra lo splendido traguardo dei 90 anni.
Un compleanno speciale, circondato dall’affetto dei suoi cari e da quanti le vogliono bene, per rendere omaggio a una donna che, con la sua presenza, il suo amore e la sua forza, rappresenta un punto di riferimento per tutta la famiglia.
«Tantissimi auguri per questo splendido traguardo raggiunto. Auguri a una grande donna, che con la sua presenza completa tutti noi. Che il Signore illumini sempre i tuoi passi e ti doni ancora tanta salute e serenità».
Questo il messaggio d’amore che i figli dedicano alla loro amata mamma Teresa “Pierina” Pecchia in occasione del suo novantesimo compleanno.
Alla signora Pierina giungano anche i più sinceri auguri di buon compleanno dalla redazione, con l’auspicio di trascorrere questa giornata speciale circondata dall’affetto della sua famiglia e delle persone che le vogliono bene.