Quindici piange Marianna Rega: aveva solo 36 anni

Profondo dolore a Quindici per la scomparsa di Marianna Rega, venuta a mancare prematuramente all’età di 36 anni. Una notizia che ha colpito l’intera comunità, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande tristezza.

Sul manifesto funebre, il ricordo di una giovane donna descritta come “un’anima pura e luminosa”, capace di donare amore e affetto a chiunque la incontrasse. Parole che testimoniano il segno lasciato nella vita di tanti.

A darne il triste annuncio sono la madre Giovanna Damiano, il fratello Antonio con la moglie Antonietta De Luca, le nipoti Giovanna, Sofia e Michela Finisia, insieme agli zii Grazia e Franco Damiano ed Elvira Rega, ai cugini e a tutti i parenti.

La salma, proveniente dall’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, giungerà presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Quindici nella giornata di mercoledì 8 aprile alle ore 16, dove sarà celebrato il rito funebre.

Sarà quello il momento dell’ultimo saluto a Marianna, una giovane donna profondamente amata dalla sua comunità. Al termine della funzione si terrà la tumulazione nel cimitero comunale.

Quindici si ferma per ricordarla, custodendo nel cuore il suo sorriso e la sua luce.