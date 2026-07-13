QUALIANO: dispositivo anti-stalking, allarme al 112 e manette per 30enne. Carabinieri lo trovano in casa della vittima

Ha suonato alla porta, è entrato in casa poi si è diretto in cucina. Ha aperto il frigorifero, preso una bottiglia di vino rosso si è accomodato a tavola per bere.

Una scena ordinaria che assume tutto un altro peso quando aggiungiamo un particolare. A quell’uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’allontanamento dalla casa familiare. E alla vittima – la madre – è stato assegnato un dispositivo anti-stalking.

Facciamo un passo indietro. La persona finita in manette questa notte ha 30 anni, una moglie, una figlia piccola e una madre tormentata dalle sue minacce e pretese di denaro. Ne ha bisogno per acquistare alcol e droga.

Nuora e bimba vivono con lei, la suocera. Anche loro diventate bersaglio di richieste di denaro e insulti, decidono di allontanarsi per sfuggire alla sua rabbia incontrollata.

Le sue condotte, diverse e sempre denunciate, culminano nell’applicazione prima dei domiciliari e poi di una misura più blanda. Deve rimanere oltre un chilometro dalla vittima.

Questa notte, ancora una volta, non rispetta l’obbligo e si presenta davanti all’uscio di casa dei genitori.

Temendo reazioni violente, la compagna gli apre la porta mentre la madre chiede aiuto attivando il dispositivo anti-stalking.

L’allarme arriva al 112 e i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano arrivano in pochi istanti.

Troveranno il 30enne ancora a tavola, in mano un bicchiere di vino quasi vuoto.

E’ finito in manette ed è ora in attesa di giudizio.