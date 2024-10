Oculistica del “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino in prima linea: oltre 600 interventi di cataratta in un anno

Oltre 600 sono stati gli interventi di cataratta svolti in un solo anno. Bilancio positivo del Servizio di Oculistica attivato nel Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, grazie alla lungimiranza del Direttore Generale dell’ASL, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, che sin dal suo insediamento sta portando avanti una forte attività di potenziamento dei servizi ospedalieri.

L’organizzazione predisposta e coordinata dal Responsabile Dott. Gaetano Iovino, assistito da un oculista consulente esterno, un ortottista e dal personale infermieristico dedicato, ha consentito a tutti gli utenti di effettuare un pre-accesso con i dovuti esami preliminari e l’intervento chirurgico, in tempi rapidi, grazie al sistema standardizzato, senza lunghe attese nelle liste di prenotazione.

“Rispetto all’attività chirurgica – spiega Iovino – soprattutto per la cataratta, l’intervento viene eseguito in regime di day surgery e con anestesia topica; dura dai 3 ai 7 minuti. L’osservazione post-operatoria, suddivisa in due appuntamenti presso gli ambulatori del Servizio di Oculistica, si completa in un mese, periodo mediamente previsto per la guarigione”.

Accanto alle attività di chirurgia, nell’Ospedale di Ariano Irpino, continua l’impegno costante nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oculari e dei difetti della vista. Particolare attenzione viene posta al trattamento delle patologie più comuni nell’adulto come maculopatie e glaucoma e nel bambino l’ambliopia.

“Sono disponibili trattamenti laser specifici per il glaucoma e per la cataratta secondaria e non ultimo per il trattamento della retinopatia diabetica – spiega Iovino – di recente attivazione la terapia innovativa delle iniezioni intravitreali con farmaci cortisonici per i pazienti diabetici affetti da maculopatia. Fondamentale è la prevenzione con un controllo almeno annuale, in quanto la salute degli occhi non deve essere trascurata, potendo influire sulla vita del paziente”.

“Il Servizio di Oculistica svolge un’intensa attività sia a livello chirurgico che ambulatoriale – afferma il Direttore Generale Ferrante – grazie all’intraprendenza e alla dedizione degli operatori sanitari e all’ importante investimento tecnologico, rappresenta un servizio molto apprezzato dalla comunità. I numeri registrati in appena un anno ci confermano che siamo sulla strada giusta, segno che si tratta di un elemento fondamentale che va a potenziare l’offerta ospedaliera sul territorio”.

Il risultato d’insieme è frutto del prezioso lavoro espresso del Direttore Generale dell’ASL Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante che si è prodigato nel suo fondamentale ruolo facendo conseguire in tempi rapidissimi il nuovo e più qualificato assetto a questa importante attività sanitaria. “Nuovi ambulatori, strumentazione d’avanguardia, attività di prevenzione, insieme al lavoro d’equipe e all’empatia con i pazienti, unite all’impegno del personale sanitario – afferma il Direttore Generale – si traducono in affidabili ed indispensabili servizi rivolti ai cittadini, un aspetto che trova conferma anche dalla fiducia crescente manifestata dai pazienti”.