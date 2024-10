Grande Successo per la Festa della Vendemmia in Piazza Lancellotti a Visciano. Foto

Si è svolta ieri in Piazza Lancellotti la tanto attesa Festa della Vendemmia, organizzata dal Consiglio Comunale delle Donne in collaborazione con il Comune di Visciano. Un evento che ha unito tradizione, cultura e comunità, registrando una partecipazione numerosa e entusiasta.

La giornata è iniziata con i saluti del sindaco Sabato Trinchese e della presidente del Consiglio Comunale delle Donne, Antonella Rufino, che hanno dato il benvenuto ai presenti, sottolineando l’importanza di riscoprire le antiche tradizioni e di valorizzare le risorse agricole del territorio. Presente all’evento anche l’assessore all’Agricoltura, Sabato Castaldo, che ha ribadito l’impegno delle istituzioni locali a sostegno delle attività agricole e della cultura contadina.

I veri protagonisti della giornata sono stati i più giovani: gli alunni dell’Istituto Comprensivo Padre Arturo D’Onofrio e della Scuola Paritaria “Villaggio del Sorriso e del Fanciullo” di Visciano si sono esibiti in canti, balli e filastrocche ispirati al tema della vendemmia e dell’uva, coinvolgendo adulti e bambini in un’atmosfera di festa e allegria. I loro spettacoli hanno saputo celebrare con vivacità e entusiasmo la tradizione vinicola locale, portando un sorriso sul volto di tutti i presenti.

Non sono mancate le attività ludiche e didattiche, che hanno reso la giornata ancora più speciale: grandi e piccini si sono cimentati in giochi antichi come la corsa nei sacchi e il tiro alla fune, divertendosi insieme in uno spirito di condivisione. Uno dei momenti più attesi è stato la tradizionale pigiatura dell’uva, che ha permesso ai partecipanti di sperimentare in prima persona uno dei gesti più antichi della vendemmia.

Durante la festa, i presenti hanno potuto assaporare una merenda genuina, a base di pane casereccio farcito con crema spalmabile alla nocciola, offerta dalla cooperativa “Il Guscio”. Non sono mancate le caldarroste, tipiche della stagione autunnale, che hanno aggiunto un tocco di sapore in più alla giornata.

La serata si è conclusa con un momento conviviale offerto dal Comitato Festa 2025 (Presidente Giuseppe D’Onofrio), che ha deliziato i partecipanti con un primo piatto caldo, accompagnato da buon vino locale. Il tutto è stato reso ancora più speciale dalla musica popolare dal vivo, che ha animato la piazza e fatto ballare tutti i presenti.

La Festa della Vendemmia in Piazza Lancellotti si è rivelata un vero successo, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni possa dare vita a iniziative che rafforzano il senso di comunità e valorizzano le tradizioni del territorio. Un evento che ha saputo unire generazioni diverse e che resterà nei cuori di tutti i partecipanti come una giornata all’insegna della convivialità e dell’amore per la terra.