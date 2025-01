Nuova truffa telefonica con prefisso +49 dalla Germania: come difendersi

Le truffe telefoniche con prefisso estero, in particolare con il codice +49 (Germania), sono in aumento e colpiscono sempre più vittime. Questi raggiri possono assumere varie forme: chiamate perse per spingere a richiamare numeri a pagamento, false offerte di lavoro, concorsi inesistenti e truffe sentimentali. È fondamentale riconoscere questi inganni per proteggersi.

Tecniche comuni delle truffe

Una delle modalità più utilizzate è il “wangiri”, ovvero chiamate interrotte prima che la vittima risponda, spingendola a richiamare un numero a pagamento. Altre volte, i truffatori inviano messaggi promettendo guadagni facili o lavori ben retribuiti, ma chiedono il pagamento di spese amministrative o informazioni personali, per poi sparire senza lasciare traccia.

Le truffe legate ai premi sono altrettanto diffuse: la vittima riceve la comunicazione di aver vinto un premio, ma per ritirarlo è necessario pagare una “commissione” o fornire dati sensibili. In caso di truffe sentimentali, i malintenzionati instaurano una relazione emotiva per poi richiedere denaro con scuse plausibili, come spese mediche o problemi urgenti.

Come difendersi

Non rispondere mai a chiamate o messaggi sospetti, soprattutto se provengono da numeri con prefisso +49. In caso di chiamate perse, non richiamare. Se ricevi messaggi, blocca il mittente e segnalalo. Molti smartphone offrono funzioni anti-spam per filtrare le chiamate indesiderate. Non cliccare mai su link sospetti o aprire allegati provenienti da fonti non verificate.

Se sospetti di essere stato vittima di una truffa, segnala subito l’incidente alla Polizia Postale per avviare eventuali indagini.

Restare vigili e informati è il primo passo per proteggersi da queste frodi telefoniche sempre più sofisticate.