Furto di attrezzature agricole: denuncia presso i Carabinieri di Visciano

Nella giornata del 24 gennaio 2025, presso la stazione dei Carabinieri di Visciano, è stata sporta denuncia per il furto di importanti attrezzature agricole avvenuto in un appezzamento di terreno situato nella zona di Marzano di Nola, località Campoli.

Il furto, avvenuto presumibilmente nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, ha interessato due attrezzi agricoli di valore rilevante: una trincia modello Zanon TFX 1300, e un biocippatore. Entrambi gli attrezzi, regolarmente parcheggiati all’interno dell’area di lavoro, risultavano essere stati acquistati recentemente tramite finanziamenti pubblici.

Il denunciante, titolare di un’azienda agricola locale, ha spiegato ai Carabinieri di essersi accorto del furto intorno alle 14:30, quando si è recato presso il terreno per svolgere attività lavorative. Sul posto sono state riscontrate evidenti mancanze, e il tutto è stato prontamente documentato con fotografie che sono state consegnate alle autorità insieme ai documenti d’acquisto degli attrezzi.

Le forze dell’ordine, al termine della verbalizzazione, hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Al momento, non si segnalano testimoni diretti, né indicazioni che possano portare all’identificazione immediata dei responsabili. Gli inquirenti stanno verificando se nell’area siano presenti sistemi di videosorveglianza utili alle indagini.

Il furto di attrezzature agricole rappresenta un grave danno per le aziende locali, che fanno affidamento su strumenti essenziali per garantire produttività ed efficienza. Questo episodio si aggiunge a una crescente preoccupazione da parte degli imprenditori del settore per la sicurezza dei propri beni, nonostante le misure preventive adottate.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare la stazione dei Carabinieri di Visciano, garantendo l’anonimato.