Non si fermano all’alt della Polizia: due arresti tra Barra e Portici

Due distinti interventi della Polizia di Stato hanno portato all’arresto di un 22enne e di un 50enne che, nel tentativo di sottrarsi ai controlli, hanno dato vita a pericolosi inseguimenti tra le strade dell’area orientale di Napoli e di Portici.

Il primo episodio si è verificato nel quartiere Barra. Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato uno scooter in transito tra via delle Repubbliche Marinare e via della Villa Romana. Alla vista della pattuglia, il conducente, un 22enne già noto alle forze dell’ordine, ha accelerato improvvisamente ignorando l’alt imposto dai poliziotti.

Ne è scaturito un lungo inseguimento durante il quale il giovane ha effettuato numerose manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. La fuga si è conclusa in via Sorrento, dove il 22enne ha urtato uno scooter in marcia e un’autovettura in sosta. Dopo aver abbandonato il mezzo nel tentativo di fuggire a piedi, è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Durante il controllo è stato trovato in possesso di circa sei grammi di hashish. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Analogo episodio nella serata precedente a Portici. Gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano hanno intercettato in via Amoretti, all’angolo con via Farina, uno scooter che procedeva contromano. Anche in questo caso il conducente, un 50enne con precedenti di polizia, ha ignorato l’alt accelerando per sottrarsi al controllo.

Dopo un inseguimento caratterizzato da manovre particolarmente rischiose, l’uomo è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce, ma è stato rintracciato e fermato poco dopo dagli agenti in una strada vicina. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che lo scooter utilizzato risultava rubato. Inoltre, il 50enne era privo di patente di guida, con una violazione già reiterata nel biennio.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per ricettazione e guida senza patente.