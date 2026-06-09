Incendio di vegetazione a Caserta Vecchia: personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino in supporto alle operazioni di spegnimento.

Su richiesta della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è impegnato in supporto al Comando di Caserta per fronteggiare un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione sviluppatosi nell’area di Caserta Vecchia.

Per contribuire alle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo, dal Comando di Avellino sono state inviate due unità specializzate, tra cui un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), a supporto delle squadre già operative sul posto.

In considerazione dell’estensione dell’incendio e della particolare morfologia dell’area interessata, si è reso necessario anche l’intervento di un elicottero della Regione Campania, impiegato nelle attività di spegnimento dall’alto mediante ripetuti lanci d’acqua a supporto delle squadre a terra.

Le operazioni, coordinate nell’ambito del dispositivo regionale di contrasto agli incendi boschivi, sono tuttora in corso e vedono impegnati uomini e mezzi nel contenimento delle fiamme e nella tutela delle aree interessate dall’evento.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco continua a garantire la massima collaborazione tra i Comandi della regione, assicurando un’efficace risposta operativa alle emergenze che interessano il territorio campano.