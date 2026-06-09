Marzano di Nola, Antonio Nappi nominato Ispettore Ambientale comunale

Importante riconoscimento per Antonio Nappi della Guardia Agroforestale Italiana, che nella giornata odierna ha ricevuto la nomina di Ispettore Ambientale per il territorio comunale di Marzano di Nola.

La nomina è stata conferita dal sindaco Franco Addeo, nell’ambito delle iniziative volte a rafforzare le attività di controllo, vigilanza e tutela del patrimonio ambientale del territorio.

L’incarico attribuito ad Antonio Nappi rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione della salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di fenomeni quali l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, il degrado ambientale e le violazioni delle normative vigenti in materia di tutela del territorio.

La figura dell’Ispettore Ambientale svolge infatti un ruolo fondamentale di supporto all’amministrazione comunale nelle attività di monitoraggio e sensibilizzazione della cittadinanza, contribuendo alla diffusione di una maggiore cultura del rispetto dell’ambiente e della legalità.

Soddisfazione è stata espressa sia dall’amministrazione comunale che dalla Guardia Agroforestale Italiana per questo nuovo incarico, che consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio e l’azione di tutela dell’ambiente a beneficio dell’intera comunità di Marzano di Nola.