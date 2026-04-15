NON E’ PIU’. Mugnano del Cardinale, lutto prof. Andrea Acierno

È venuto a mancare all’età di 79 anni il prof. Andrea Acierno. La notizia della sua scomparsa si è diffusa nelle scorse ore nella comunità di Mugnano del Cardinale.

A darne annuncio sono i familiari: la moglie Maria Canonico, i figli Massimiliano Gioacchino, Stefano e Roberto, le nuore Emilia Napolitano e Marisa D’Avanzo, il fratello Gioacchino, la sorella Raffaela, insieme ai parenti tutti.

La salma giungerà nella giornata di oggi 15 aprile presso l’abitazione in via Montevergine 16. I funerali si svolgeranno alle ore 15:30 presso la Parrocchia dell’Ascensione in Mugnano del Cardinale.

Dopo la celebrazione religiosa, i familiari riceveranno le condoglianze in chiesa.

La redazione di Binews esprime vicinanza alla famiglia.