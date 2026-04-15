Avella, allerta truffe via SMS: il Comune invita alla massima attenzione

L’Amministrazione Comunale di Avella lancia un avviso alla cittadinanza in merito alla diffusione di messaggi SMS fraudolenti relativi a presunte irregolarità legate alla TARI.
Secondo quanto segnalato, si tratterebbe di tentativi di truffa attraverso i quali vengono richiesti pagamenti o forniti link sospetti. Il Comune precisa che non invia SMS contenenti richieste di pagamento, né invita i cittadini a contattare numeri esterni o sconosciuti.
Inoltre, è stata rilevata la circolazione di falsi messaggi attribuiti alla Polizia Municipale, nei quali viene richiesto il pagamento tramite PagoPA: anche in questo caso si tratta di comunicazioni non ufficiali e prive di validità.
L’invito rivolto ai cittadini è quello di prestare la massima attenzione, evitando di rispondere ai messaggi ricevuti, di cliccare su eventuali link e di effettuare pagamenti non verificati.
Per qualsiasi dubbio o segnalazione, si consiglia di contattare direttamente gli uffici comunali.