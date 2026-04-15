NON E’ PIU’. Mugnano del Cardinale, è scomparsa la signora Elvira Biancardi

È venuta a mancare presso l’Ospedale Moscati di Avellino la signora Elvira Biancardi, conosciuta e stimata nella comunità locale. A darne il triste annuncio sono il marito Vincenzo Caruso, i figli Filomeno, Andrea, Cristina e Antonio, insieme ai familiari tutti, che ne ricordano la figura di madre e nonna.

I funerali si terranno mercoledì 16 aprile alle ore 15:00. Il corteo partirà dall’abitazione in via Montevergine 64 per poi proseguire verso la Parrocchia Maria SS. del Carmelo, dove sarà celebrato il rito religioso. Al termine, la salma sarà accompagnata al cimitero di Mugnano del Cardinale.

La redazione di Binews esprime vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.