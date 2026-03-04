NON E’ PIU’. Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Domenico Maietta

MUGNANO DEL CARDINALE — La comunità di Mugnano del Cardinale si stringe nel dolore per la scomparsa di Domenico Maietta, venuto a mancare all’età di 68 anni. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra familiari, amici e conoscenti che lo ricordano con affetto e stima.

A darne il triste annuncio sono la moglie Maria Napolitano, i figli Gianluigi e Ilaria, la nuora Antonella Caruso, insieme ai fratelli Carmine, Sebastiano, Mario e Sabato, alle sorelle Chiara, Annamaria e Giuseppina, ai cognati, alle cognate, ai nipoti e a tutti i parenti.

I funerali si terranno giovedì 5 marzo alle ore 10:30. Il corteo funebre partirà dalla Casa dell’Estinto in via De Iudicibus 11 per raggiungere la Parrocchia Maria SS. del Carmelo di Mugnano del Cardinale, dove sarà celebrato il rito religioso.

Al termine della funzione la famiglia saluterà i presenti in chiesa. Nel manifesto funebre è inoltre indicato che si dispensa dai fiori.

In queste ore di dolore, numerosi messaggi di cordoglio stanno giungendo alla famiglia Maietta, segno dell’affetto e della vicinanza della comunità verso i familiari del defunto.