Salerno, “L’Ora del Tè”: fotografia, parole e visioni nell’incontro con Antonia Di Nardo

SALERNO — Un incontro tra arte, fotografia e parola scritta per raccontare nuove prospettive della creatività contemporanea. È questo lo spirito della rassegna culturale “L’Ora del Tè”, promossa dall’associazione culturale Scriptorium, che mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 16:00 porterà all’Archivio di Stato di Salerno un appuntamento dedicato alla fotografia d’autore.

Protagonista dell’incontro sarà la fotografa Antonia Di Nardo, autrice della mostra “Di/Visioni – Parole e immagini in mostra”, ospitata nel Salone Bilotti dell’Archivio di Stato di Salerno, in piazza Abate Conforti. Un percorso artistico che unisce linguaggi diversi e mette in dialogo la potenza evocativa dell’immagine con la riflessione della parola.

Fotografia come racconto e visione

Il titolo della mostra suggerisce già una duplice chiave di lettura: divisione e visione, separazione e interpretazione del reale. Nelle opere di Di Nardo, la fotografia si trasforma in narrazione visiva, capace di evocare atmosfere sospese tra immaginazione, memoria e simbolismo.

Le immagini presentate invitano lo spettatore a un viaggio tra suggestioni surreali e dimensioni interiori, dove la realtà si intreccia con l’interpretazione personale e con una ricerca artistica che guarda al rapporto tra identità, spazio e percezione.

Dialogo tra arte e parola

L’appuntamento sarà anche un momento di confronto culturale. A dialogare con l’artista sarà Luciana Mauro, giornalista e scrittrice, che accompagnerà il pubblico in una conversazione dedicata al significato delle opere e al percorso creativo della fotografa.

Nel corso dell’incontro è previsto inoltre l’intervento di Salvatore Amato, direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, che porterà il suo contributo alla riflessione sul ruolo degli spazi culturali come luoghi di incontro tra discipline artistiche diverse.

Un appuntamento aperto alla città

Inserita nel calendario delle iniziative culturali promosse nel territorio, la rassegna “L’Ora del Tè” si propone come uno spazio di dialogo informale tra artisti, studiosi e pubblico, dove arte e cultura diventano occasione di condivisione.

L’evento è a ingresso gratuito e rappresenta un invito a scoprire il linguaggio della fotografia contemporanea attraverso lo sguardo di un’artista che utilizza l’immagine come strumento di esplorazione e racconto.

Un pomeriggio dedicato alla creatività, dunque, in cui fotografia, parole e visioni si incontrano per aprire nuove prospettive sul modo di osservare il mondo.