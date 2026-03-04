Mercogliano, momenti di tensione a Torrette: giovane aggredisce passanti e automobilisti, fermato dai carabinieri

MERCOGLIANO — Attimi di forte tensione nella zona di Torrette di Mercogliano, dove un giovane uomo ha seminato paura tra passanti e automobilisti prima di essere fermato dai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, un giovane di colore, avrebbe iniziato ad assumere un comportamento aggressivo lungo la strada, prendendo di mira alcune persone che transitavano nella zona e alcuni automobilisti. La situazione ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti, che hanno allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri sono intervenuti rapidamente, intercettando il giovane nei pressi del supermercato Lidl di Torrette. Al momento del fermo, il ragazzo appariva in evidente stato confusionale, circostanza che ha reso necessario anche l’intervento del personale sanitario.

Sul posto è infatti giunta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure e valutato le condizioni del giovane. Non risultano, al momento, feriti gravi tra le persone coinvolte negli episodi di aggressione.

L’intervento dei militari dell’Arma ha permesso di riportare rapidamente la calma nella zona, particolarmente frequentata per la presenza di attività commerciali, del polo sanitario e delle principali arterie stradali.

Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato il giovane ad assumere un comportamento così violento.