NOLA_III edizione della rassegna DONNE,  LEGALITÀ e POESIA alla Mondadori di piazza Marconi. Tra gli ospiti Rossella Miccio, presidente di Emercency e il giornalista Vincenzo Iurillo 

Il mese di marzo a Nola non sarà solo il mese della primavera: sarà il mese della cultura, del dialogo e della legalità, grazie alla rassegna “DONNE, LEGALITÀ E POESIA” che prenderà vita presso la libreria Mondadori di Piazza Marconi, sotto la direzione della giornalista Autilia Napolitano.

Sette appuntamenti, sette finestre aperte sul mondo delle donne, della società e della responsabilità civile oltre che della poesia.

Si parte mercoledì 4 marzo alle 18.00 con Rossella Miccio, presidente di Emergency, in un incontro speciale organizzato con L’Archeoclub di Nola, presieduto da Flora Nappi Ambrosio. Sarà l’occasione per parlare di missioni umanitarie, guerra e solidarietà internazionale, anche attraverso il libro “Pappagalli Verdi”, che racconta storie di coraggio e speranza.

Sabato 7 marzo la rassegna si sdoppia: Roberta Recchia, scrittrice e voce attenta della narrativa contemporanea, incontrerà gli studenti del Liceo Classico G. Carducci di Nola, per poi spostarsi in libreria alle 17.00 e dialogare con le amiche della Fidapa di Palma Campania, presieduta da Teresa Trocchia. Un momento in cui giovani e adulte si incontrano, condividono storie e riflettono insieme sul ruolo della donna nella società.

Gli appuntamenti continuano con la scrittrice Anna Mercurio il 14 marzo, per raccontare storie di donne e di città; il 19 marzo il focus sarà sulla senologia chirurgica, con l’Associazione Donne Giuriste d’Italia, guidata da Italia Ferraro; il 20 marzo il giornalista Vincenzo Iurillo del Fatto Quotidiano porterà la sua inchiesta sul sistema Sorrento; il 21 marzo spazio alla poesia con il giovane autore emergente Gennaro Napolitano, mentre il 31 marzo Anna Copertino e Angela Procaccini incontreranno gli studenti della Scuola Rita Levi Montalcini di Agragola, guidata dalla dirigente Maria Carmela Iorio.

“La rassegna nasce dall’idea di creare un ponte tra istituzioni, associazioni e giovani, per far dialogare esperienze diverse e accendere la curiosità sui temi della legalità e della cittadinanza attiva”, racconta Autilia Napolitano. “Ogni incontro è un piccolo grande laboratorio di idee, dove la cultura diventa strumento di consapevolezza e partecipazione. Ringrazio tutte le associazioni e le scuole che hanno aderito: questa rete è la dimostrazione che insieme si possono costruire percorsi di valore.

Parlare di donne, di legalità e di cittadinanza attiva è più che mai importante, conclude. Ogni incontro è un’occasione per riflettere, confrontarsi e costruire una comunità più consapevole. Grazie alle associazioni, alle scuole e ai giovani che rendono possibile tutto questo: la forza della rete è ciò che rende viva una città”.