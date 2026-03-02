Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo: fede, comunità e devozione nel segno di Padre Pio

Tra fede, tradizione e condivisione: è questo il filo conduttore del pellegrinaggio in programma domenica 22 marzo 2026 a San Giovanni Rotondo, uno degli appuntamenti più sentiti per i devoti di Padre Pio.

L’iniziativa, con partenza da Baiano e Mugnano del Cardinale, accompagnerà i partecipanti nel cuore della spiritualità francescana, presso il Santuario di Padre Pio, meta ogni anno di migliaia di fedeli provenienti da tutta Italia. Il viaggio non rappresenta soltanto uno spostamento fisico, ma un’esperienza interiore, un’occasione per ritrovare raccoglimento, silenzio e riflessione.

Momento centrale della giornata sarà la partecipazione alla traslazione delle spoglie di San Pio dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie alla Chiesa Nuova, un evento carico di significato religioso e simbolico, capace di unire memoria e devozione.

Il programma proseguirà con la celebrazione della Santa Messa delle ore 11:30, al termine della quale, intorno alle ore 13:00, è previsto un momento conviviale con il pranzo presso un ristorante locale. Un’occasione per condividere non solo la fede, ma anche la dimensione comunitaria del viaggio.

L’organizzazione è curata nei dettagli per garantire ai partecipanti un’esperienza serena e ben strutturata. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Anna e Antonio, punti di riferimento per chi desidera prendere parte a questa giornata.

Un pellegrinaggio che si propone come un cammino tra spiritualità e umanità, dove il viaggio diventa incontro, e la destinazione un luogo dell’anima.