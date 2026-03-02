Il Museo Irpino riporta la fotografia d’autore al Carcere Borbonico: al via la rassegna “Portfolio”

Il Museo Irpino riporta all’interno delle sale espositive del Complesso Monumentale Carcere Borbonico, la fotografia d’autore con la rassegna Portfolio.

Quest’anno si alterneranno otto fotografi, diversi per personalità, esperienze e stile narrativo, le cui fotografie saranno esposte da marzo a dicembre 2026.

La rassegna fotografica sarà inaugurata sabato 7 marzo da Pino de Silva e Antonio Bergamino con Visioni effimere.

Le immagini dei due artisti nascono in uno spazio incerto dove la forma non chiede di durare, il tempo non ha fretta di cancellare. La fotografia non trattiene, ma sfiora e non fissa, accompagna. Visioni effimere non cerca risposte ma attese. Invita ad osservare ciò che sta per svanire riconoscendo la bellezza dell’istante.

Il dialogo tra de Silva e Bergamino si sviluppa tra gesto e contemplazione, tra intervento umano e risposta naturale. Lo spazio diventa pagina e paesaggio, scrittura e silenzio, rivelando un’estetica dell’impermanenza che invita lo spettatore a rallentare lo sguardo. Visioni effimere vuole invitare lo spettatore a cogliere la bellezza del transitorio e a riflettere sul rapporto tra immagine, tempo e dissoluzione.

La mostra sarà inaugurata sabato 7 marzo alle ore 17.00 presso le sale espositive del Complesso Monumentale Carcere Borbonico e sarà visitabile tutti i giorni dal martedì al sabato dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 fino a sabato 4 aprile.

Programma Mostre

7 marzo

Pino de Silva e Antonio Bergamino

10 aprile

Michele de Angelis

22 maggio

Francesco Cito

26 giugno

Luigi Cipriano

31 luglio

Corrada Onorifico

4 settembre

Franco Sortini

17 ottobre

Concorso fotografico “Periferie”

28 novembre

Donatella Donatelli