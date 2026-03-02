Il Museo Irpino riporta la fotografia d’autore al Carcere Borbonico: al via la rassegna “Portfolio”

Il Museo Irpino riporta all’interno delle sale espositive del Complesso Monumentale Carcere Borbonico, la fotografia d’autore con la rassegna Portfolio.
Quest’anno si alterneranno otto fotografi, diversi per personalità, esperienze e stile narrativo, le cui fotografie saranno esposte da marzo a dicembre 2026.
La rassegna fotografica sarà inaugurata sabato 7 marzo da Pino de Silva e Antonio Bergamino con Visioni effimere.
Le immagini dei due artisti nascono in uno spazio incerto dove la forma non chiede di durare, il tempo non ha fretta di cancellare. La fotografia non trattiene, ma sfiora e non fissa, accompagna. Visioni effimere non cerca risposte ma attese. Invita ad osservare ciò che sta per svanire riconoscendo la bellezza dell’istante.
Il dialogo tra de Silva e Bergamino si sviluppa tra gesto e contemplazione, tra intervento umano e risposta naturale. Lo spazio diventa pagina e paesaggio, scrittura e silenzio, rivelando un’estetica dell’impermanenza che invita lo spettatore a rallentare lo sguardo. Visioni effimere vuole invitare lo spettatore a cogliere la bellezza del transitorio e a riflettere sul rapporto tra immagine, tempo e dissoluzione.
La mostra sarà inaugurata sabato 7 marzo alle ore 17.00 presso le sale espositive del Complesso Monumentale Carcere Borbonico e sarà visitabile tutti i giorni dal martedì al sabato dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 fino a sabato 4 aprile.
Programma Mostre
7 marzo
Pino de Silva e Antonio Bergamino
10 aprile
Michele de Angelis
22 maggio
Francesco Cito
26 giugno
Luigi Cipriano
31 luglio
Corrada Onorifico
4 settembre
Franco Sortini
17 ottobre
Concorso fotografico “Periferie”
28 novembre
Donatella Donatelli