NOLA. Sinistra Italiana: “I caseggiati popolari vedono aumentare le pigioni fino al 500 per cento Nola”

La regione Campania fin dal mese di dicembre ha emanato un decreto, con il quale si decide di aumentare le pigioni degli assegnatari di case popolari fino al 500 per cento. A Nola alza la voce per tanti residenti nel rione Gescal il Maestro Michele Santonastaso, che denuncia il silenzio su un fatto così grave! Qualche giorno fa Sinistra Italiana ha emanato un comunicato stampa, a firma del segretario regionale Antonio Scala, con il quale si chiede alla nostra regione di bloccare gli effetti del decreto, di chiamare al tavolo di confronto le organizzazioni degli inquilini e i sindacati per valutare meglio gli effetti ” devastanti “, che l’aumento potrebbe avere per tante famiglie destinatarie delle abitazioni, spesso nuclei a monoreddito. Sinistra Italiana si pone al fianco di tutti i residenti della Gescal di Nola, pensando che l’ente Locale regionale avrebbe dovuto preoccuparsi ( in primis ) della riqualificazione delle abitazioni, del miglioramento di tutte le reti erogatrici dei servizi essenziali ( acqua e luce ), nonché di riqualificare e bonificare nei rioni popolari, tutti gli spazi pubblici lasciati x loro stessi!

Si rischia, altrimenti, di vedere tanti onesti cittadini che fino ad oggi pagavano i loro 90 euro mensili, passare nella fascia degli abusi, solo perché non sono in condizione di pagarne 450.

Le forze politiche cittadine si destino dal loro torpore e, in attesa delle future elezioni comunali, dimostrino fin da subito di essere dalla parte delle fasce più deboli della cittadinanza nolana.

Il referente Sinistra Italiana

Vincenzo Serpico